"Saranno famosi - Fame", Garrison Rochelle e Barbara Cola protagonisti del musical che ha fatto ballare il mondo

"Saranno Famosi" è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale, un fenomeno leggendario e intramontabile della cultura pop entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi.

Il musical in scena al Teatro Nazionale Che Banca! di Milano

La compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di pubblico e botteghino di 7 Spose per 7 Fratelli, portano in scena un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente per la regia di Luciano Cannito. Tra gli interpreti ci sono nomi importanti, come Barbara Cola (nel ruolo di Miss Sherman), Garrison Rochelle (che interpreta Mr Myers), Lorenza Mario (che veste i panni di Miss Bell) e Stefano Bontempi (che presta il volto a Mr Sheinkopf). La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi.