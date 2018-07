Sarah Altobello, dai salotti tv alla musica dance con il brano "Influencer"

La frizzante e spumeggiante showgirl Sarah Altobello , dal fisico esplosivo e dal carattere vulcanico, ha deciso di lanciarsi come nuova stella della musica dance con un brano scritto appositamente per lei e prodotto da Valerio Merola , in collaborazione con il manager Tony Toscano . Presenza fissa nei salotti tv , ora per lei una nuova, entusiasmante esperienza che la porterà in giro per l'Italia e il mondo.

La Altobello è una "prezzemolina dei salotti televisivi", avendo già presenziato come opinionista in vari programmi come "Pomeriggio 5", "Mattino 5", "Domenica Live", "Quelli Che..." e molti altri, dimostrando oltre al suo fisico esplosivo, anche una certa verve e un particolare umorismo.



Per lei ora si aprono le porte della musica. Il suo nuovo brano, dal titolo "Influencer" sarà pubblicato nei prossimi giorni su numerose piattaforme digitali. Poi scatterà un tour nelle migliori discoteche italiane e della Costa Azzurra, in attesa dello sbarco negli Usa, previsto per settembre a Miami.



Si tratta, dunque, di una nuova e stimolante esperienza per la Melania Trump italiana, che ha sempre coltivato la passione per la musica oltre che per la moda e la tv, dimostrando con questa interpretazione di avere anche una voce calda e moderna, adatta per la dance music.



Dopo l'uscita della canzone, inizieranno le riprese del videoclip del brano che promette di essere originale e trasgressivo. Per un’estate davvero bollente.