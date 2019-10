Sara Wilma Milani: "Non ne posso più... di sbagliare con l'amore"

Dopo "Matrimonio a prima vista" quelle nozze con uno sconosciuto sono naufragate. Con tanto di polemiche. Ora Sara Wilma Milani le canta. " Non ne posso più " è un brano che parla dell'amore, con tanta ironia: "Ripeto che non ne posso più di sbagliare". Nel video, che Tgcom24 anticipa in anteprima, la protagonista indossa, non a caso, un abito da sposa: "Cerco di sdrammatizzare una esperienza per me non positiva".

"Non ne posso più" è un brano dedicato all'amore vero, dopo la tua esperienza a "Matrimonio a prima vista" ci credi ancora?

Come dico nel mio brano, “non ne posso più di sbagliare con l’amore”, ma come potrei smettere di credere nell’amore?



Sei anche molto ironica, quanto è importante per te sdrammatizzare?

E’ fondamentale. L’ironia e l’essere autoironici è parte integrante della mia personalità.



A proposito di ironia, nel video clip che lanciamo in anteprima indossi un abito da sposa, ti risposeresti?

In questo momento della mia vita non penso al matrimonio, però se arrivasse l’uomo giusto... perché no? Nel video indosso un abito da sposa proprio perché, come ho detto prima, ho cercato di sdrammatizzare il ricordo di una esperienza, per me, non positiva.



Nel futuro ti vedi cantante?

Sì, certamente! Scrivere canzoni e cantare è da sempre la mia professione. Stiamo già lavorando al prossimo singolo, che prevediamo in uscita entro Natale.



Che messaggio lanci alle donne?

Di non smettere mai di ricercare, ogni giorno, la felicità...