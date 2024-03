Torna SanNolo, ecco la settima edizione del festival della canzone a Milano

I concorrenti in gara

Sedici i concorrenti che parteciperanno all'edizione 2024: Anima con "Grattacieli", Dario Comparini con "Volevo Invecchiare", Fenice con "Mariposa", Fizio con "Rococò", Francamente con "Paracadute", Grace con "In Bilico", Kalpa con "Verde Salvia", La Carma con "Giro di sol", Marte XOXO con "Radio", Monia con "Tristezza Light", Oasi con "Canzone Spagnola", Provinciale con "Nagasaki", Sedona con "Troppo Stanco", SGA con "Tunnel Carpale", Ventura con "Bar Polly" e Your Crush con "Non Balliamo Mai".