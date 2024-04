Molti i commenti positivi e i like al post, compreso quello dell'amica Camila Cabello che aggiunto un emoji a forma di cuore. Ma non è certo la prima volta che Salma Hayek mostra le sue forme toniche e la sua bellezza naturale e senza trucco.

L'attrice è una grande fan della meditazione e, l'anno scorso, a luglio, durante un'intervista sul podcast "Let's Talk Off Camera" di Kelly Ripa, ha attribuito, sia alla pratica sia alle "macchine a frequenza" il suo aspetto giovanile e le sue forme toniche. Quando la conduttrice del talk show ha lodato la sua bellezza e le ha chiesto se l'attrice avesse mai usato il Botox, la star ha risposto secca ribadendo: "No Botox!". Da anni infatti l'attrice prende le distanze da chi l'accusa di averne fatto uso. Nel 2020 aveva risposto ad un follower, ribadendo ironica: "Non ho il Botox, ma grazie per il consiglio, perché stavo pensando che forse è il momento".

Meditazione e macchine di frequenza per apparire più sexy

Parlando del tipo di meditazione che segue invece, Salma ha dichiarato: 'In realtà è sentire l'energia, che si muove e danza dentro di te, sentimenti e sensazioni diverse", poi ha aggiunto: "Utilizzo anche molte macchine a frequenza, sia a radiofrequenza sia a microfequenza per ottenere una pelle più tesa. E funzionano meglio su di me che su chiunque altro. In quanto alla meditazione... a volte dopo averla fatta, la gente mi dice quando esco dalla stanza: "Oh mio Dio, ancora una volta, sembri avere 20 anni... e se sto ferma troppo a lungo comincio a crollare. Non solo la faccia inizia a cadere, ma tutto inizia a cedere: la mia ernia del disco, il problema al collo, il problema all'anca, le mie caviglie".