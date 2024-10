La voglia di Sabrina Salerno di guardare avanti con positività e lasciarsi alle spalle questa esperienza è evidente. Lavoro in palestra e momenti di relax in giro per Venezia. Ovviamente tutto da fare con le dovute precauzioni e con i tempi giusti. E così quando qualche follower le chiede che tipo di workout abbia affrontato lei specifica che ha lavorato solo "sulle gambe". E nemmeno nasconde il fatto di avere ancora "un po' di dolore". Tutto nella norma dopo un intervento come quello affrontato. Ma la cosa importante in questo caso è la voglia di ripartire con positività. Tra l'altro Sabrina in questo modo diventa anche un esempio per quelle donne che si troveranno ad affrontare un problema simile. Lo sottolinea anche un medico che risponde al post della showgirl. "Può servire a tante donne che dovranno affrontare il tuo stesso percorso" scrive.