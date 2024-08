Ha incantato milioni di persone come cantautrice, attrice e icona di stile. Con la sua musica, ha cantato un inno dopo l'altro sul palco e in studio, ottenendo numerose certificazioni d'oro e di platino ed esibendosi davanti a folle esaurite in tutto il mondo. Sullo schermo, ha generato un mega-fandom attraverso ruoli da protagonista in televisione e al cinema. Ha firmato con la Island Records, dove ha debuttato con il suo acclamato quinto album in studio certificato oro, "emails i can't send", che è apparso in molte liste "Best Of 2022" tra cui Rolling Stone e Billboard. L'album contiene il suo singolo di successo "Feather" che è arrivato al primo posto nella Top 40 Radio, facendo guadagnare a Sabrina il suo primo #1. Il singolo di successo di platino ha raggiunto anche il #21 nella Billboard Hot 100 e ha accumulato oltre 600 milioni di streaming globali fino ad oggi. È stata selezionata per la prestigiosa lista "30 Under 30" di Forbes. Il suo tour sold out "emails i can't send" l'ha portata in Nord America, Europa, Asia e Brasile, e di recente ha fatto da supporto diretto a Taylor Swift in America Latina, Australia e Singapore nell'Eras ​​Tour. Ad aprile, Sabrina ha fatto il suo debutto al Coachella ed è stata una delle artiste più chiacchierate del festival. Prima del suo debutto al Coachella, ha pubblicato il suo singolo "Espresso", che ha rapidamente scalato le classifiche. Al momento dell'uscita, Pitchfork ha dichiarato "Espresso" come "in pole position per essere la canzone dell'estate di quest'anno", e il New York Times ha annunciato il singolo come la canzone pronta a "spingerla al livello successivo". Dalla sua uscita, "Espresso" ha raggiunto il primo posto nelle classifiche dei singoli del Regno Unito e dell'Australia, la Top 5 negli Stati Uniti e il primo posto su Spotify a livello globale, dove ha raggiunto oltre 200 milioni di streaming nel suo primo mese. Il suo secondo singolo, "Please Please Please", è stato pubblicato a giugno ed è schizzato direttamente in cima alle classifiche. Il singolo ha raggiunto il primo posto nelle classifiche globali e statunitensi di Spotify, il primo posto su Apple Music e ha debuttato al secondo posto nella Billboard Hot 100 prima di rivendicare il primo posto una settimana dopo.