Rose Villain, disavventura a lieto fine a Milano: le rubano la moto ma in 12 ore i fan gliela ritrovano

ritrovata. Potenza di Instagram e dei fan. "Non so come ringraziarvi": sorridente e felice appare così all'ora di pranzo la rapper Rose Villain che comunica il ritrovamento della sua moto, rubata neanche 12 ore prima in zona Navigli, a Milano. A permettere il lieto fine, dopo l'appello dell'artista su Instagram, in particolare Ivan. "Sei stato proprio un... drago, hai tutto il mio amore - promette la cantante. - E avrai i miei biglietti dei concerti a vita".

Tgcom24

Gli 800mila follower di Rose Villain non sono rimasti con le mani in mano dopo la denuncia del furto della sua moto. E nella notte si sono dati subito da fare per ritrovarla. La cantante milanese, reduce da Sanremo con la canzone Click Boom!, aveva fornito su Instagram tutti i dettagli: "E' una custom, non ce ne sono tante così", aveva scritto a corredo della foto della sua Bmw R nine T, con l'appello: "Se la vedete in giro, fatemi sapere".

In 12 ore il lieto fine. Stavolta Rose Villain compare in video per annunciare la notizia del ritrovamento della sua due ruote personalizzata. Dalle sue parole tutta la felicità e la sorpresa per essere riuscita in una missione che sembrava impossibile. "Ragazzi, neanche dodici ore e mi avete ritrovato la moto. Grazie, grazie, grazie... per i messaggi, la ricerca, per aver inoltrato la foto ai vostri amici", esordisce con un sorriso smagliante e voce emozionata e incredula.



Poi il messaggio speciale per Ivan, "il salvatore", che oltre ai biglietti dei suoi concerti avrà anche "tutto il mio amore". E la promessa finale a tutti i fan: "Vi faccio sentire un altro spoiler del nuovo disco".