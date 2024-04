In Rete sono apparse foto che la ritraggono nuda e la cantante ha deciso di denunciare subito la cosa con una storia Instagram. "Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake - ha scritto in una storia -. Ma comunque la cosa mi mette a disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo".

Se spesso il Deep Fake viene utilizzato per motivi di puro entertainment (come nel caso di quelli realizzati a "Striscia la notizia" per creare sketch con personaggi famosi), qui non c'è veramente nulla da ridere. Le foto false di Rose Villain senza veli sono tanto più pericolose e violente tanto più appaiono credibili grazie all'uso dell'intelligenza artificiale che qualitativamente riesce ad andare oltre qualsiasi fotomontaggio anche ben fatto.

Anche per questo nella sua storia l'artista rivolge il pensiero ad altre persone che potrebbero essere vittima di una tale manipolazione, con la divulgazione di tali immagini anche per motivi di revenge porn. "E' una violenza a tutti gli effetti - scrive - e il problema è che queste cose succedono anche a persone fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come possono e devono fare".

Rose Villain in tour quest'estate In questi giorni Rose Villain è in vacanza alle Maldive per rigenerarsi dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove ha portato "Click Booom!", e gli impegni promozionali del suo nuovo album "Radio Sakura" (da settimane stabile nella top 3 degli album più venduti) in vista degli appuntamenti live dei prossimi mesi. Senza contare che Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, in attesa dei live nei club a ottobre la cantante sarà protagonista di una serie di concerti estivi: nove date tra giugno e settembre. Queste tutte le date del tour di Rose Villain.

DATE OUTDOOR

1 giugno – LIVORNO – Straborgo

15 giugno – RIESE PIO X (TV) – Avis Live Music

4 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

7 Luglio – CAMERINO (MC) – Phoenix Festival

10 luglio – AREZZO – Men/Go Music Fest

21 luglio – SARZANA (SP) – Moonland

29 luglio – UDINE – Udinestate

14 agosto – ARBATAX (NU) – Arabax Music Festival

23 Agosto – BELLARIA-IGEA MARINA (RN) – Beky Bay

7 Settembre – BRESCIA – Epicentro Music Festival

DATE INDOOR

17 ottobre – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre – PADOVA – Hall

25 ottobre – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre – MILANO – Fabrique