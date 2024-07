A Roma è tutto pronto per il SUPERAURORA Music & Art Festival, da Craig David a BigMama: ecco chi si esibirà

Tra il 27 e 28 luglio, i palchi ospiteranno artisti come Craig David, figura di rilievo della scena R&B e garage britannica con oltre 7 milioni di copie vendute del suo primo album; JP Cooper, hitmaker inglese noto per canzoni come "Perfect Strangers" e "She’s on My Mind"; Louie Vega, dj di fama mondiale e vincitore di un Grammy; Masego, cantante e produttore discografico statunitense-giamaicano nominato ai Grammy che ha calcato i palchi dei festival migliori del Mondo come il Coachella, Glastonbury, LollaPalooza e molti altri; e Dabeull, artista francese in forte ascesa. Tra gli artisti italiani più attesi, BigMama, rapper simbolo di inclusività e autodeterminazione; Fast Animals and Slow Kids, icona dell’alternative rock; Pino D’Angiò, simbolo della musica pop degli anni ’80 con il singolo "Ma quale idea"; Mecna, cantautore rapper; Giuse the Lizia, con il suo sound indie rock e urban; e I Hate My Village, con il loro ultimo disco "Nevermind the Tempo” che è finito sulla copertina di Rolling Stone Italia; ; Mezzosangue, rapper romano noto per il suo stile lirico oscuro e tagliente, e per le sue performance energiche che esplorano temi di disagio sociale e introspezione personale.