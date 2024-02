Roger Waters contro Bono per l'appoggio a Israele: "E' uno str... disgustoso"

Le parole di Bono per la strage del 7 ottobre

Durante uno dei concerti che gli U2 stanno tenendo allo Sphere di Las Vegas, Bono ha invitato il pubblico a fare silenzio prima di lanciarsi in un acceso discorso su come la religione possa "farci arrabbiare". "Vedere ciò che i figli di Abramo si sono fatti l'un l'altro in tutto il mondo per millenni e anche oggi... è sconcertante vedere la sofferenza dei bambini palestinesi dopo che abbiamo visto quella dei bambini israeliani - ha detto -. Alla luce di quanto è accaduto in Israele e a Gaza, una canzone sulla non violenza sembra un po' ridicola, persino risibile, ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e per la non violenza. Ma i nostri cuori e la nostra rabbia, sapete dove sono diretti. Quindi cantate con noi... e con quei bellissimi ragazzi che erano a quel festival musicale" riferendosi alle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre al festival musicale Supernova Sukkot Gathering. Dopodiché Bono ha cantato "Pride (In the Name of Love") cambiando però il testo con le seguenti parole: "Mattina presto, 7 ottobre, il sole sta sorgendo nel cielo del deserto... Stelle di Davide, hanno preso la tua vita ma non hanno potuto prendere il tuo orgoglio".