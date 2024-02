Rod Stewart vende il catalogo per cento milioni di dollari

Rod Stewart: album e singoli numero uno

Rod Stewart, 79 anni, ha alle spalle sei decenni di carriera con dieci album e 16 single 'number one'. "Quest'anno segna il mio sessantesimo anniversario come cantante. E' il momento giusto per vendere", ha detto l'icona britannica del rock e del pop. Rod, celebre per brani come "Stay With Me", "You Wear It Well" e "You're in My Heart", sta per pubblicare il suo 32esimo album, intitolato "Swing Fever" in omaggio all'era delle big band, mentre quest'estate concluderà una residence al Colosseum del Caesar's Palace di Las Vegas durata ben 13 anni con 200 show.