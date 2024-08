Pubblicato mercoledì mattina, includeva citazioni di critici come Pauline Kael e Roger Ebert di altri film di Coppola che in realtà non apparivano nelle loro recensioni.

A Kael veniva ad esempio attribuita la critica secondo cui 'Il Padrino' era "sminuito dalla sua arte". Ma Kael amava 'Il Padrino' e questa frase non è stata usata nella sua recensione del film del marzo 1972 scritta per The New Yorker. Così come Ebert non ha scritto che 'Dracula di Bram Stoker' di Coppola fosse "un trionfo dello stile sulla sostanza", frase invece da lui utilizzata nel recensire 'Batman' nel 1989. Nemmeno le citazioni di Rex Reed e Vincent Canby su 'Apocalypse Now' sono apparse nelle loro recensioni.