Processo per molestie: ragazzo ritira la denuncia nei confronti di Kevin Spacey

Aveva accusato Kevin Spacey di averlo fatto ubriacare e di averlo molestato in un club di Nantucket nel 2016. Ora il ragazzo, figlio di Heather Unruh (conduttrice della Boston tv, ndr), che ai tempi aveva 18 anni, si è rimangiato tutto. Senza spiegare il motivo. Il suo avvocato fa solo sapere che la querela non esiste più. Per l'attore premio Oscar cade quindi il procedimento civile, mentre resta ancora in piedi quello penale.