Rihanna, sexy e innamorata: "Diventare madre è la cosa che voglio di più nella vita"

Nove Grammy Awards, 10 fragranze firmate, un'azienda di prodotti di bellezza e lingerie esclusive super fiorente, diversi ruoli al cinema e alcuni Guinness World Records, come quello di essere stata la prima donna nera ad offrire il proprio volto a Dior e non ultimo quello di essere dichiarata da Forbes "l'artista donna più ricca del mondo". L'ex presidente Barak Obama l'ha definita: "Una potente forza nella lotta per dare alle persone opportunità, dignità e speranza". Lei Rihanna, la bad girl, adesso di opportunità e speranze le vuole dare soprattutto a se stessa. Nell'intervista a Sarah Paulson la star di Barbados si apre sulla sua vita privata, sulla quale è sempre stata molto riservata: "Solo negli ultimi due anni ho cominciato a capire che bisogna dedicare del tempo a se stessi, perché la salute mentale dipende da questo... Se non sei felice, non sarai felice nemmeno di fare le cose che ami fare".



Rihanna racconta di aver cominciato così a fare piccole cose, come andare a fare una passeggiata, fare la spesa in un negozio di alimentari e poi parla della sua (relativamente, ndr) nuova relazione, quella con Hassan Jameel, cominciata nel 2017: "Avevo bisogno anche di questo, di nutrire anche questa parte di me... Nel mio calendario adesso ci sono i giorni 'P', ovvero i giorni personali: una cosa nuova per me":



Parlando della sua relazione con Hassan Rihanna conferma alla Paulson: "Certo che sono innamorata...", ma quando si parla di matrimonio la popstar dice. "Solo Dio può sapere... noi facciamo piani e Dio ride...". In quanto a diventare madre e mettere su famiglia Rihanna non ha dubbi:"E' la cosa che voglio di più nella vita", dice. Ma quando si tratta di matrimonio, Rihanna dice a Paulson: "Solo Dio lo sa, ragazza. Pianifichiamo e Dio ride, giusto?"



Nel frattempo però ha deciso di concentrarsi sulla sua fiorente carriera di imprenditrice con il suo marchio di moda, la sua linea di bellezza e... sulla musica. Un nuovo album?: Sto lavorando ad un disco molto divertente in questo momento. Sono davvero felice con il materiale che abbiamo finora, ma non ho intenzione di pubblicare niente fino a quando non sarà completo. Non ha senso correre, ma lo voglio far uscire al più presto".