Ricky Portera torna con "Prega tu... che prego anch'io per noi"

Si intitola "Prega tu... che prego anch'io per noi" l'unico inedito all'interno dell’album omonimo di Ricky Portera, distribuito solo in doppio vinile trasparente. L'idea nasce dal ritrovarsi con un caro amico, Mauro D'Angelo (POPART), per cui oltre all'affetto che li lega da anni, esiste una grande stima professionale. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del brano.