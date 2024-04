per una buona causa. La coppia appare raramente in pubblico, ma questa era sicuramente un'occasione da non perdere. I due hanno partecipato al City Harvest Gala 2024 di New York, tenutosi nel noto locale Cipriani, per la raccolta di fondi da devolvere ai meno abbienti. Stando a quanto riporta il sito dell'organizzazione, che si occupa della ridistribuzione del cibo, contro gli sprechi alimentari, la serata di gala avrebbe portato a raccogliere denaro sufficiente pe fornire oltre 10 milioni di pasti ai newyorkesi più bisognosi.

Tgcom24

Alla serata Richard Gere e sua moglie sono stati onorati insieme ad altre personalità dello showbiz come John Legend e Chrissy Teigen, per i loro contributo nella lotta contro la fame nella città di New York.



Una coppia di attivisti Da sempre in prima linea per cause sociali Richard Gere ha più volte collaborato ad attività benefiche; per esempio nel 2011 ha messo all'asta centodieci chitarre, raccogliendo un milione di dollari per scopi umanitari; nel 2016 e nel 2019 è stato al fianco di navi ONG impegnate nel soccorso di migranti; negli anni è stato testimonial di campagne per sensibilizzare sull'AIDS e sulla povertà in Tibet, e nel 2014 ha recitato nel film "Gli invisibili", nel quale si è finto senzatetto, sempre per sensibilizzare.

Nel 1978 ha viaggiato con la pittrice brasiliana Sylvia Martins in Nepal, dove ha incontrato molti monaci tibetani e seguaci del Dalai Lama. In India ha conosciuto il 14º Dalai Lama ed è diventato un tibetano buddista praticante nonché un attivo sostenitore della figura politica del Dalai Lama stesso. Da molti anni l'attore sostiene Survival International, l'organizzazione che difende i diritti umani dei popoli indigeni di tutto il mondo.

Anche Alejandra, che lavora come imprenditrice è un'attivista in difesa dei diritti umani.

Grande il suo impegno in diverse organizzazioni non profit, di cui alcune fondate direttamente da lei.

Nel 2007, ad esempio, ha avviato il progetto Beautiful Life Fund insieme all’amica Karolína Kurková, per supportare i bisogni dei bambini rifugiati, scappati dalle guerre e ormai senzatetto in giro per il mondo.

Grazie alle conoscenze del padre, invece, nel 2010 ha collaborato con il Real Madrid Football Club nell’ambito del Foundation African Initiative Project, per favorire l’integrazione dei bambini svantaggiati, attraverso la creazione di un campionato di calcio tra comunità africane.

Nel 2016 è entrata a far parte della Rais Foundation per raccogliere fondi destinati a chi ha perso la propria casa.



Il matrimonio per pochi intimi e la nuova famiglia insieme Richard Gere e Alejandra SIlva sono notoriamente molto riservati sulla loro vita privata, tanto che hanno mantenuto segreto il loro matrimonio fino alla fine.

I due si sono sposati nel 2018 a Washington con ua cerimonia molto intima e riservata, dopo tre anni di relazione.

"Questione di karma" aveva detto Gere raccontando il suo incontro con la Silva.

Per l'attore americano si è trattato del terzo matrimonio. La star di "American Gigolò" e "Pretty Woman" è stato infatti sposato due volte in passato, prima con Cindy Crawford dal 1991 al 1995 e in seguito con l'attrice Carey Lowell dal 2002 al 2013, dal cui rapporto è nato nel 2000, il figlio Homer, che oggi ha 24 anni.

Anche Alejandra è stata già sposta con Govind Friedland, da cui ha avuto un figlio.

Il sex symbol del cinema hollywoodiano e la sua famiglia vivono in una mega villa a North Salem a New York, dopo che l'attore ha venduto la sua storica abitazione da favola dopo 30 anni.

Leggi Anche Richard Gere è diventato papà per la terza volta a 70 anni