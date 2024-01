Per il cantante il 2024 comincia in ospedale: "Intervento al tendine della mano"

Dopo Jovanotti operato al femore e Ligabue al tendine d’Achille destro , anche per l'ex cantante dei Pooh il 2024 comincia in ospedale. "Ragazzi l'intervento è andato benissimo, volevo tranquillizzarvi ho avuto solo un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa", scrive su Instagram postando una foto.

Riccardo Fogli appare in barella sui social ma tranquillizza subito i fan.

Tgcom24

Dopo la reunion con i Pooh nel 2015 per i 50 anni di carriera, lo storico gruppo ha venduto più di 100 milioni di dischi, Fogli si è dedicato alla scrittura della sua autobiografia "Un uomo che ha vissuto - storie di tutti i miei giorni" ma nel frattempo in questi anni lo abbiamo visto protagonista di molti reality in tv.

L'esperienza all'Isola dei Famosi A cominciare dall'Isola dei Famosi nel 2019, all'epoca è dimagrito 13 chili, ma è stato al centro del gossip per il presunto tradimento della moglie Karin, svelato da Fabrizio Corona con un video in cui diceva di avere le prove. La storia d'amore tra il cantante e la moglie non è mai naufragata. E i due sono più uniti che mai.

La squalifica al Grande Fratello Vip Riccardo Fogli partecipa nel 2022 al Grande Fratello Vip. Ma il cantante è protagonista di una brutta esperienza, finita prematuramente. E' stato infatti squalificato dopo solo 24 ore di presenza per aver pronunciato una bestemmia.

I Sanremo di Riccardo Fogli Riccardo Fogli ha partecipato a ben sei edizioni del Festival di Sanremo, la prima volta nel 1974 con il brano "Complici" e l'ultima nel 2018 insieme a Roby Facchinetti con il brano "Il segreto del tempo". Ha vinto l'edizione del 1982 con la canzone "Storie di tutti i giorni". Di quest'ultima canzone ha festeggiato recentemente i 40 anni con una nuova edizione.