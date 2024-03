Rhove presenta "Popolari", l'atteso album di debutto

L'uscita arriva lungo una strada lastricata da dischi d'oro iniziata nel 2021 con "Shakerando" e costellata da hit come "La zone", "La province", "Cancelo", "Pelé", "Ancora" e "Petit fou fou". "È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza", racconta il rapper, che nella tracklist del disco ospita collaborazioni importanti, tra cui Sfera Ebbasta e JUL, Guè, Anna, Capo Plaza e Emis Killa . La voglia di riscatto, una luce in fondo al tunnel, il dimostrare che non è impossibile farcela per cambiare la propria vita, sono solo alcuni fra i temi dell'album.

Leggi Anche Rhove lancia il nuovo album e porta la provincia in centro a Milano con un'installazione interattiva

Tgcom24

Ecco "Popolari" L’album è stato anticipato dalle tracce “Popolari” e “Zig Zag” e dai singoli “Pelé”, hit da 60 milioni di stream e certificata doppio Platino, dal singolo estivo “Ancora” (Platino) e dalla hit “Petit Fou Fou” con Anna (certificato Oro), che è arrivata fino alla posizione #2 della classifica singoli di Spotify. Nella tracklist saltano all’occhio le collaborazioni con Anna in “Petit Fou Fou”, Sfera Ebbasta e Jul in “Amore Mio”, Guè in “Vestiti da Rapper”, Capo Plaza in “Alè”, Emis Killa in “Imputati”, Kuremino in “Cosa sai di me” e dell’artista africano Oxlade in “Soli”. Rhove ha lanciato il nuovo album a Milano con un'installazione interattiva, una parete di un palazzo popolare, facilmente riconoscibile per via del citofono inserito al centro e delle superfici trascurate dell’intonaco, poi decorate grazie ad un’attività di live painting di alcuni street artist.

Ufficio stampa

Le sonorità del disco di Rhove Nell’album c’è spazio per le banger e la musica da club francese (“Zig Zag”, “Petit Fou Fou”, “Imputati”, “Amore Mio”) ma anche per momenti più intimi come la traccia dal sapore africano “Mama” e punte di afrobeat in “Alè” e “La Vie”. Rhove ha raccontato della collaborazione con il produttore Madfingerz, che ha supervisionato artisticamente tutte le tracce: “Lavoro da sempre con lui. Ci troviamo bene in studio, ascoltiamo la stessa musica. L’Afrobeat, l’Amapiano e la musica francese. Facciamo le cose in modo speciale”.

I messaggi positivi di Rhove Rhove supera i luoghi comuni della musica urban e rap, trasmettendo messaggi positivi, propositivi e di incoraggiamento. “In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa” – scrive il rapper e che in un altro tweet incoraggia anche a fare sport piuttosto che fare uso di droghe: “Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”. Rhove è un grande appassionato di sport: ama, infatti, il parkour e il surf (uno dei suoi segni distintivi è una muta da surf che ama esibire nei suoi videoclip).