Rhove lancia il suo nuovo album e porta la provincia in centro a Milano con un'installazione interattiva.

"Popolari" il titolo del disco fuori il 29 marzo, anticipato da un'operazione artistica realizzata in collaborazione con l'agenzia creativa Jungle. Si tratta di una parete di un palazzo popolare, facilmente riconoscibile per via del citofono inserito al centro e delle superfici trascurate dell’intonaco, poi decorate grazie ad un’attività di live painting di alcuni street artist e collocata in una delle piazze principali del capoluogo lombardo.