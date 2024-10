L'uscita di "Pulp Fiction" nel 1994 consacrò Quentin Tarantino come regista mainstream, dopo l'ottimo esordio due anni prima con "Le Iene". Il film vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 1994, creando scandalo. Nessuno, tantomeno il regista, si aspettava infatti che il premio andasse a quello che sarebbe diventato negli anni successivi un cult del cinema internazionale. "Non avrei mai immaginato di vincere un premio in un festival in cui c'è una giuria", dichiarò all'epoca il regista.