Così si definiscono i due artisti, bresciano uno, modenese l'altro, e un'amicizia che va oltre il palco, presentando il brano con cui saliranno sul palco dell'Ariston, "Pazzo di te". Consapevoli di appartenere a una generazione di artisti pop che poco ha in comune con quelli di oggi, dopo un anno di 'rodaggio' in giro per l'Italia e un album a quattro mani che porta i loro nomi, i due affrontano adesso Sanremo insieme.

Una coppia... di grandi amici Quindici partecipazioni in due (10 Renga e 5 Nek), una vittoria centrata (Renga nel 2005 con "Angelo") e una sfiorata (Nek nel 2015 con "Fatti avanti amore", "un piccolo rimpianto, mi sarebbe piaciuto vincere"), Francesco Renga e Filippo Nek Neviani non nascondono come il Festival sia un banco di prova per "far vedere a tutti quello che facciamo insieme", e come salire sul palco in due permetta loro di "affrontare tutto con più leggerezza, ce la godiamo meglio, la responsabilità è divisa e quindi... se sbaglio io è colpa di Filippo", scherzano.



"Siamo meglio sul palco, ma sempre meglio avere un piano B nella vita", chiosa Nek, il pignolo tra i due. "Non solo è cambiato il campo di gioco", aggiunge Renga, che quest'anno celebra 40 anni di carriera: "ma è proprio cambiato lo sport. E noi giochiamo in un campionato diverso. Anche se siamo pronti a metterci in gioco con il Fantasanremo, ci stiamo attrezzando aiutati dai nostri figli". E non poteva che rispondere a questa maturità artistica anche il brano che la coppia porta all'Ariston.

Il brano "Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l'urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo. Un omaggio alle canzoni d'amore di un tempo lontano, quello dei Festival in bianco e nero". Altro che intelligenza artificiale. "Macche', io non ho ancora capito che cos’è", ammette candidamente il cantante bresciano.

Il contatto con il pubblico Per la serata delle cover hanno deciso di giocare in casa, cantando i loro successi e senza ospiti terzi. "Siamo uno l'ospite dell'altro, con pezzi che sono diventati storici, anche grazie al festival". Sul palco si', ma solo da cantanti perché "per un artista sarebbe pressoché impossibile fare il direttore artistico. Ama ha fatto e sta facendo un gran lavoro, è sempre presente con tutti gli artisti, e non è cosa da poco". Loro preferiscono il contatto con la gente: "Il privilegio che abbiamo è che il pubblico cresce con noi, in una trasmissione reciproca di emozioni: noi arriviamo a loro, e loro a noi", spiega ancora Nek.

Unioni tra artisti In passato (nel 2018) avevano collaborato anche con Max Pezzali, che hanno provato a invitare anche in questa occasione, ma senza riuscire ad averlo con loro. "È in giro per i fatti suoi, ma sarebbe stato un trio perfetto". A chi chiede se non ci sarebbe bisogno di unioni più frequenti tra artisti, Renga non ha dubbi: "Certo, l'aspetto più bello delle collaborazioni è l'incontro delle vocalità che produce un risultato magico. Quali altre coppie funzionerebbero? Sicuramente Elisa e Giorgia".

Il tour Renga e Nek saranno impegnati in tour nei festival estivi tra luglio e agosto, e poi nei teatri a settembre. Ai già annunciati appuntamenti live nei teatri a settembre (al Teatro Arcimboldi di Milano, all'Europauditorium di Bologna e all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia di Roma), si aggiungono ora nuove date estive al tour di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani. Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti SOLD OUT all'Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, RENGA e NEK a luglio saranno quindi nuovamente insieme sul palco, in una serie di date che li porteranno a esibirsi in tutta Italia.

Queste tutte le date

24 luglio 2024 - BERGAMO - SUMMER MUSIC FESTIVAL – NUOVA DATA

26 luglio 2024 - ESTE (PD) - ESTE MUSIC FESTIVAL – NUOVA DATA

28 luglio 2024 - PORTO RECANATI (MC) - ARENA BENIAMINO GIGLI – NUOVA DATA

02 agosto 2024 - FANANO (MO) - FANANO IN MUSICA c/o PALAGHIACCIO – NUOVA DATA

06 agosto 2024 - L'AQUILA - ALL'OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA – NUOVA DATA

09 agosto 2024 - EDOLO (BS) - VALLE CAMONICA SUMMER MUSIC – NUOVA DATA

16 agosto 2024 - CATANIA - VILLA BELLINI – NUOVA DATA

17 agosto 2024 - PALERMO - TEATRO DI VERDURA – NUOVA DATA

19 agosto 2024 - CORIGLIANO ROSSANO (CS) - ANFITEATRO DE ROSIS – NUOVA DATA

23 settembre 2024 - MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

24 settembre 2024 - MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

26 settembre 2024 - MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

27 settembre 2024 - MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

29 settembre 2024 - BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

30 settembre 2024 - BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01 ottobre 2024 - BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 ottobre 2024 - ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

07 ottobre 2024 - ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)