Bridget Jones è tornata ed è pronta a conquistare Londra. Le riprese del film inizieranno nella città a maggio, 23 anni dopo il debutto sul grande schermo dell’eroina di Helen Fielding, con la pre-produzione già ben avviata. "Renée è entusiasta di riportare Bridget sullo schermo. Adora così tanto il personaggio. Ci si aspetta che la febbre di Bridget Jones travolga Londra questa primavera" si legge sul tabloid britannico che rivela pure che l'attrice premio Oscar per "Ritorno a Cold Mountain" (2003) starebbe cercando una casa in cui stare nella capitale britannica durante le riprese del film.

Cosa si sa del quarto film

Anche se ancora nulla è confermato, nel cast dovrebbero tornare anche Colin Firth e Hugh Grant, nei rispettivi ruoli di Mark Darcy e Daniel Cleaver. Nel terzo film era stata annunciata la morte di Daniel e nel finale viene mostrato un articolo di giornale che riporta il suo ritrovamento in vita. Non ci sono ancora informazioni sul resto del film, sul titolo o sulla storia e quindi ancora non è chiaro se seguirà la trama del quarto libro ("Mad about the boy") di Helen Fielding, la creatrice del personaggio di Bridget Jones.