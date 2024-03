Quello di sabato 1 marzo è stato il primo di sei (di cui cinque sold out) appuntamenti al Mandela Forum (dal 2 al 5 marzo e poi dal 9 al 10), cui seguiranno otto date nella sua Roma (già due sold out). Una versione più essenziale rispetto agli show del passato dove Zero ha voluto mettere al centro la musica. "Questo spettacolo è più minimale degli altri ma solo perché la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e dell'artista" dice lui. E quando qualcuno gli chiede se abbia iniziato a pensare all'uscita di scena, sull'esempio di Claudio Baglioni , lui risponde pungendo... "Se lo dici, lo devi fare. Se uno lancia una moneta, dev'essere testa e croce. Non possiamo inventarci altre soluzioni - sottolinea con un evidente riferimento alla modalità di Baglioni, che ha annunciato l'addio con due anni di anticipo -. La cosa più elegante, per quello che mi riguarda, sarebbe scendere dal palco un 24 febbraio del 2027-2028, salutare tutti, dire 'è stato bello, ci siamo divertiti'. Questa favola deve avere un finale leggero e soave".

Tgcom24

La partenza da Firenze di questo nuovo tour non è causale. In qualche modo Zero ha voluto ripartire da dove tutto era iniziato, visto che proprio nel capoluogo toscano nel 1973, al Palazzo dei Congressi, portò in scena il primo live di una straordinaria carriera, "No mamma no". "Per me è un altro battesimo - dice -. A distanza di oltre 50 anni questo palcoscenico si presenta come la mia seconda casa. Ho vissuto più del palco che dello studio di registrazione. Quando si ritorna in questi luoghi si riaccendono i contorni di sfumature di umanità. Io e il pubblico ci conosciamo molto bene".

Quello che l'artista vuole sottolineare è come a questo giro abbia voluto mettere un po' in secondo piano l'impatto scenografico per porre ancora di più l'accento sulla musica e le canzoni. "L'orecchio è in deficit ultimamente, siamo invasi da questa omologazione per cui sentito un brano li hai sentiti tutti - osserva -. La preoccupazione di uno come me che scrive musica e di riportare la musica al popolo. Non ci sarà tanta scenografia, i miei costumi hanno occupato uno spazio epocale talmente forte che oggi nei miei confronti una certa "nudità" la esigo. Per qualche tempo forse le paillettes hanno fatto vendere qualche biglietto in più, ma se sotto non c'è la professione non vai lontano. Ma il fuoco dello show sarà nella musica, nella scaletta".

Una band di amici e grandi musicisti "Questo tour parte all'insegna soprattutto della musica, della collaborazione di musicisti di grande levatura - spiega -. Mi piace avere aumentato la famiglia a una sezione fiati, sonorità che sento sempre meno in circolazione. Per il resto ho voluto fortemente non cambiare compagine, la storia me la sono accaparrata. Vedere suonare Lele Melotti come se avesse vent'anni è qualcosa di stimolante anche per me e un esempio per i giovani".

Uno show di Renato Zero, senza ospiti La prima data di Firenze non ha avuto ospiti sul palco e così, salvo sorprese, dovrebbe essere il resto del tour. D'altronde cosa pensa delle ospitate, ormai così frequenti, Renato Zero lo dice esplicitamente. "L'ospite è una forma di partecipazione a mio avviso primaria, dovrebbe essere una condizione necessaria. In Gran Bretagna e Stati Uniti la jam session è istituzionale, una forma di aggregazione - spiega -. Da noi l'ospitata viene vista come un escamotage per vendere più biglietti o più dischi. Al Circo Massimo ho avuto amici che mi hanno fatto fare una figura bellissima. Ma non è obbligatoria la presenza di altri. Se noi non mangiamo insieme, non tiriamo le cinque della mattina insieme, come possiamo giustificare di andare sul palco con qualcuno che manco sappiamo chi è?".

La scaletta dello show di Firenze di Renato Zero

1 IL RITORNO

2 COME MI VORRESTI

3 ECCOCI QUI

4 SALVAMI

5 I NUOVI SANTI

6 COSI’ TENACE

7 SORRIDERE SEMPRE

8 LA FERITA

9 FIGLI DELLA GUERRA

10 LA VETRINA

11 CHE BELLA LIBERTA’

12 MAI PIU’ DA SOLI

13 SCIOPERO

14 FIGARO

FINE PRIMA PARTE

1 IL GRANDE MARE

2 LA PACE SIA CON TE

3 VIVE CHI VIVE

4 FA CHE SIA L’AMORE

5 SOSIA

6 NON TI CAMBIEREI

7 NESSUNO TOCCHI L’AMORE

8 CUORI LIBERI

9 LA CULLA È VUOTA

10 QUEL BELLISSIMO NIENTE

11 MEDLEY

12 IL MERCANTE DI STELLE

13 VITA

14 I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA