Reggio Calabria, parroci contrari alla partecipazione di Fedez alla festa della Madonna della Consolazione

Il 17 settembre, a Reggio Calabria, in occasione delle celebrazioni civili per la Festa della Madonna della Consolazione, si esibirà, tra gli altri, Fedez. La decisione di ospitare l'ex marito di Chiara Ferragni, però, non è piaciuta ai parroci. In particolare, uno di loro, don Giovanni Gattuso, ha scritto una lettera al sindaco Giuseppe Falcomatà, il cui oggetto è già eloquente: "Espressione di dissenso sulla scelta degli eventi civili in occasione dei festeggiamenti della Beata Vergine Maria della Consolazione". Lo riporta il Corriere della Sera.