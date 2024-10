Red Bull 64 Bars Live torna a Scampia con le star del rap italiano

Nato nei Red Bull Studios di Auckland in Nuova Zelanda e fatto crescere dall’MC David Dallas, il format consiste nell’incontro tra rapper e producer per la creazione di 64 barre inedite e senza freni inibitori rappate su beat creati ad hoc. In pochi anni, ha attirato tantissimi appassionati dell’urban ammaliati dall’alchimia che ogni volta si crea tra MC e beatmaker. A stabilirlo è stata la stessa scena hip hop, attraverso i suoi protagonisti: in Italia molti fra i più grandi esponenti del genere sono infatti già passati attraverso questa prova. Il 28 maggio 2021 è uscito “Red Bull 64 Bars, The Album” in collaborazione con Island records e certificato disco di Platino. Una tappa importante in questa avventura nonché un capitolo fondamentale nella storia del rap italiano, vista la batteria di talenti coinvolti. Nel corso di questi anni di Red Bull 64 Bars si sono visti alternare al microfono: Marracash, Guè, Blanco, Fabri Fibra, Lazza, Gemitaiz, Madame, JLord, Ernia, Carl Brave, Beba, Anna, Izi, Pyrex, Nitro, Dani Faiv, Johnny Marsiglia e molti altri.