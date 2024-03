In un'intervista l'attrice ha raccontato: "Non dovresti sentire pressioni da giovane". Una tematica tra gli argomenti del suo nuovo libro "Rebel Rising"

L'attrice australiana, 44 anni, ha raccontato a People di aver incluso la rivelazione nel suo prossimo libro "Rebel Rising, in uscita il 2 aprile, per rassicurare i giovani che "non tutti devono perdere la verginità da adolescenti".

Il messaggio positivo di Rebel Wilson "Le persone possono aspettare finché non sono pronte o aspettare finché non sono un po' più mature", ha spiegato Rebel Wilson nell'intervista. "E penso che potrebbe essere un messaggio positivo. Ovviamente non devi aspettare fino ai trent'anni come me, ma non dovresti sentire la pressione da giovane", racconta la star di"Pitch Perfect" che ricorda di aver evitato l'argomento il più possibile da adolescente perché era "imbarazzato". Negli scorsi anni l'attrice di tante commedie aveva condiviso una sua foto, lanciando un messaggio di body positivity: "Il tuo peso non ti definisce".

"C'è stato un momento vago, penso di aver detto al mio migliore amico, 'Oh, sì, l'ho fatto solo per farla finita quando avevo circa 23 anni'", ha ricordato. "Solo per evitare davvero le domande." Cercava di eludere l'argomento quando veniva sollevato o di deviarlo come poteva. "Normalmente lascerei la stanza durante la conversazione". "E poi le persone che hanno detto: 'Oh, a 24 anni, è così tardi.' E poi mi sono seduto qui a pensare: 'Oh mio Dio, l'età vera è 35. Che diavolo? Sembrerò la più grande perdente'".

L'esplorazione della propria sessualità Nonostante l'età, Wilson crede che, se avesse avuto 20 anni di meno, la sua esperienza e l'esplorazione della sua sessualità sarebbero state "molto diverse". "È assolutamente incredibile, se fossi nata 20 anni dopo, probabilmente avrei esplorato di più la mia sessualità. Sapevo solo di essere attratto dagli uomini, e quella era la cosa normale", ricorda Wilson. "E così, quando ho iniziato ad aprirmi probabilmente di più dopo la morte di mio padre e a realizzare, anche se avevo visto il matrimonio come una cosa terribile e una perdita di tempo, ho iniziato ad aprirmi a questo", ha aggiunto. "E poi, solo anni dopo, incontrare donne e provare sentimenti per una donna, e questo, penso solo che sia un segno di dove fosse la società".

La compagna e la figlia Ora l'attrice è fidanzata con la designer Ramona Agruma, e nel novembre 2022 ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, Royce Lillian, tramite madre surrogata. "Non ho parole per descrivere l'amore che provo per lei. È un meraviglioso miracolo. Sarò per sempre grata alle persone coinvolte, soprattutto alla mia fantastica surrogata che ha portato avanti la gravidanza e partorito con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutata a creare la mia famiglia. É stato un regalo grandioso. Il miglior regalo", aveva scritto in un post sui social.