Raf festeggia i 40 anni di "Self Control" con un concerto evento al Forum

A sorpresa Raf annuncia " Self Control 40th Anniversary ": venerdì 8 novembre 2024 il cantautore sarà in concerto a Milano al Forum di Assago per una grande festa in musica con tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco per celebrare il 40° anniversario, non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche di una carriera straordinaria.

Tgcom24

Sarà una serata eccezionale per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà. Ma non solo: sarà l’occasione per ripercorrere la carriera dell’artista attraverso tutti i suoi brani più celebri, tra cui "Sei la più bella del mondo”, “Il battito animale", "Cosa resterà degli anni ‘80", "Ti pretendo", "Infinito", "Stai con me", "Non è mai un errore" e molti altri ancora.

"Self Control2 ha segnato l’esordio di una storia artistica straordinaria: è stato il singolo che portato alla ribalta Raf facendolo conoscere non solo al pubblico italiano, ma anche internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. Raf ha pubblicato 14 album in studio vendendo più do 20 milioni di dischi in tutto il mondo