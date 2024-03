Tgcom24

RadioMediaset promuoverà i concerti Primo Gruppo radio nazionale con il 22.1% di ascoltatori nel Quarto d’ora medio dalle ore 6 alle ore 24 e il 37.6% di ascoltatori nel Giorno medio ieri (dati TER anno 2023), RadioMediaset promuoverà i concerti e le attività della Fondazione Musica per Roma in programma nel corso di tutto il 2024 attraverso un importante piano di comunicazione declinato sulle cinque emittenti. Le diverse venue, organizzate e ospitate nei due importanti luoghi di spettacolo e cultura romani gestiti dalla Fondazione, ente responsabile della gestione degli spazi e delle attività dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il più grande luogo di spettacolo in Europa, e della Casa del Jazz, esibiranno i loghi delle radio, media partner ufficiali delle iniziative.

Intenti comuni L’accordo nasce in virtù di una sintonia di intenti tra Fondazione Musica per Roma e il Gruppo radiofonico, uniti dal comune denominatore della grande passione per la musica di qualità. Una musica che arriva a pubblici differenti, presenti sull’intero territorio nazionale, in cerca di esperienze artistiche originali, emergenti o consolidate.

Queste le parole di Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset: “Da tempo osserviamo con estrema attenzione l’offerta dell’Auditorium di Roma e la firma di questo accordo è per noi un tassello molto importante all’interno di un percorso di sviluppo delle nostre attività legate agli artisti e ai concerti che supportiamo e che produciamo. E’ nostra precisa volontà presidiare con i marchi delle nostre emittenti le location dove si fa musica dal vivo, e Fondazione Musica per Roma, con le sue diverse proposte sul territorio, è punto di riferimento imprescindibile per la musica di qualità, sia essa pop, rock o jazz. Quello che cerchiamo di essere noi attraverso le differenti anime musicali delle nostre emittenti”.

Roma Summer Fest - Il programma Mostri sacri della scena pop e rock, grandi interpreti e nuove proposte della canzone italiana e internazionale, massimi esploratori di nuove sonorità, etniche, elettroniche o crossover. Tutto questo è il Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma che ritorna da giugno a settembre nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. La rassegna è dedicata quest’anno a Ernesto Assante.



Grandi ritorni L’apertura di questa edizione è affidata ai The National (3.06) che tornano in Italia dopo due anni di assenza. Ritornano per una doppia data (23 e 24.06) anche The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner.

Altra doppia data (27 e 28.06) e altro grande ritorno è quello dei Simple Minds. In arrivo ancora a luglio i Queens of The Stone Age (04.07) i Take That (08.07) che l’ultima volta si sono esibiti in Cavea nel 2019 per il tour “Odyssey” e i Deep Purple il gruppo formato da Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride di nuovo in tour per suonare i classici che li hanno resi immortali presso il grande pubblico. Nick Mason torna con il supergruppo Nick Mason's Saucerful of Secrets (21.07) mentre pochi giorni dopo Nick Carter, il membro più giovane dei Backstreet Boys, con il Who I Am World Tour 2024 farà scatenare il pubblico con i suoi più grandi successi da solista e le hit più conosciute della boy band più famosa di sempre. A settembre invece arriva per la prima volta al Roma Summer Fest il disc jockey, producer e beatmaker britannico Fatboy Slim (04.09), uno dei maggiori esponenti del big beat (una combinazione di hip hop, breakbeat, rock e R&B) insieme ai The Chemical Brothers, The Prodigy e The Crystal Method.

Grandi interpreti della canzone internazionale Tra i grandi interpreti della canzone internazionale che si esibiranno ci sono anche Glen Hansard (30.06), vincitore di un Oscar come miglior canzone originale per "Once" nel 2008, Charlyn Marie Marshall in arte Cat Power (7.07) e Marisa Monte (15.07) vincitrice del Premio Tenco Internazionale e di ben 4 Latin Grammy Awards. La cantautrice e polistrumentista canadese Loreena McKennitt (22.7) torna dal vivo per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita di "The Mask and Mirror". Il giovane cantautore inglese Tom Odell (4.08), autore del brano “Another Love”, sarà per la prima volta in Cavea a dieci anni dal debutto per presentare il suo sesto album Black Friday, una meditazione sull’infinita complessità dell’amore e delle relazioni.

Le proposte per i più giovani Si esibiranno in cavea anche i Big Time Rush (14.06), boy band nata dall’omonima serie televisiva del 2009 incentrata sulle avventure hollywoodiane di quattro giocatori di hockey del Minnesota, selezionati per formare un gruppo musicale. I Fontaines D.C. (25.06), tra le band più amate della scena alternative contemporanea, suonano per la prima volta in Cavea. A luglio in arrivo i Blue (1.07), ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi vent’anni. Attesissimi anche gli Slowdive (2.07) e il rapper californiano Tyga (3.08)

Elettronica e crossover A giugno gli AIR (21.06) celebreranno i 25 anni dall’uscita di “Moon Safari”. A luglio James Blake (9.07) torna live con uno spettacolo unico e intimo. La Cavea amplificherà le sonorità nu-jazz della The Cinematic Orchestra (19.07) band che dal debutto con "Motion" nel 1999, ha venduto centinaia di migliaia di album. Protagonista per una doppia data e uno degli artisti italiani più internazionali e noti all’estero, Ludovico Einaudi (13 e 14.07), torna a dieci anni dall’uscita sulle tracce di “In A Time Lapse”.

Le proposte italiane di questa edizione Per i più giovani, dopo aver appena concluso un tour quasi interamente sold out nei club italiani, Nayt (17.06) riprende l’”Habitat Tour”, che diventa l’”Habitat Tour 2024 Romantico Finale”, uno show che resterà nella storia del rap. A seguire, dopo aver riempito i palazzetti di tutta Italia, Ariete (18.06) torna al Roma Summer Fest per una notte che si preannuncia imperdibile. Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Splash” diventato Disco D’oro - che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla, Colapesce e Dimartino (22.06) arrivano finalmente all’Auditorium per la tappa romana del tour di presentazione del nuovo album “Lux Eterna Beach Estate”. Si esibiranno in Cavea per una data che si preannuncia già un evento speciale i The Kolors (26.06), il fenomeno musicale del momento, amatissimi dalle nuove generazioni. A settembre invece, arriva per la prima volta in Cavea l’artista romano Fulminacci (3.09) un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno e riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica. E come sempre la Cavea farà da sfondo alla grande musica d’autore italiana da Cristiano De André (20.07), a Loredana Bertè (29.07) e Massimo Ranieri (30.07) che condurrà il pubblico in un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. A settembre ritorna alla dimensione live anche Ermal Meta (5.09).





Musica popolare e grande jazz Due i progetti dedicati alla musica popolare italiana e in scena a giugno: Super Taranta! (19.06) e Ballo! (29.6).

Spazio anche per i grandi protagonisti del jazz: dal virtuoso di blues che fonde reggae, punk, R&B, hip-hop e soul, vincitore di un Grammy Award, Gary Clark Jr (12.07) a una vera e propria leggenda del jazz e del funk che ritorna a un anno di distanza dopo il sold out dello scorso anno: Marcus Miller (28.07).