Il cantante lo ha annunciato su suoi socia: torna nel Paese dove ha sempre riscosso molto successo. Giura che non si tratta di una questione di soldi: "Insieme a tutti i miei musicisti, tecnici e reporter mi trasferisco a Mosca per una settimana. Il 15 marzo, al Teatro del Cremlino , registrerò uno speciale televisivo intitolato Pupo and Friends . Sarà il mio modesto contributo per la Pace. Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in 'trincea'...".

Tgcom24

Pupo doveva volare al Cremlino nell'aprile del 2023 per fare il giurato al Sanremo russo, ma dopo le polemiche aveva deciso di non partire: "Non vado più", aveva detto. Adesso, invece, ha cambiato idea. "Credetemi amici lettori - scrive sui suoi profili - non faccio questo per necessità economiche e nemmeno per il desiderio di diventare più famoso ed amato. Non ho bisogno né dell'uno né dell'altro. Lo faccio perché ho fatto un sogno. Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano ad essere di nuovo fratelli".

L'esclusione a Sanremo 2024 Pupo a gennaio 2024 ha raccontato di essere stato escluso da Sanremo 204 da Amadeus, la sua canzone non è stata scelta tra quelle in gara. "Sono rimasto stupito, non vorrei che Amadeus non avesse scelto la canzone perché parla di tematiche non politicamente corrette. Spero che l'abbia esclusa solo perché non gli piaceva e non perché riteneva che questo genere di brano" dedicato alle dipendenze "non potesse essere inserito nel suo ultimo festival", ha detto il cantante commentando l'esclusione dal festival di Sanremo della canzone "Tri-colore", scritto dal cantautore Lorenzo Cilembrini in arte "Il Cile". Il testo tratta di dipendenze e di come uscirne, ed è basato su esperienze personali dei due artisti aretini, che l'avrebbero cantata a Sanremo insieme.