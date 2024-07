Punk Rock Raduno, Gories e Detroit Cobras per la settima edizione

Giunto alla settima edizione, il Punk Rock Raduno presenta in cartellone oltre 40 artisti, il meglio della scena internazionale: tra i nomi più attesi quest’anno gli americani Mean Jeans e The Ergs (concerti in esclusiva europea), i padri del garage-rock di Detroit The Gories, il ritorno in Italia dei Detroit Cobras e Gli Ultimi, gruppo street punk romano reso popolare dalle colonne sonore dei film di animazione di Zerocalcare.