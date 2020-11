Proietti, Mattarella: "Grande dolore, intellettuale lucido e appassionato"

"E' con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Gigi Proietti". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . "Desidero ricordarlo come intellettuale lucido e appassionato, sempre attento e sensibile alle istanze delle fasce più deboli e al rinnovamento della società". Per il premier Giuseppe Conte , "con Gigi Proietti se ne va uno straordinario protagonista della nostra cultura".

Il ricordo della politica - L'omaggio arriva anche dalla politica. "Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l'ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi .Proietti", si legge in un tweet di Matteo Renzi. E Paolo Gentiloni: "#GigiProietti se n'è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni. Un maestro per il teatro italiano, un re di Roma". "Attore profondo, mai eccessivo. Ci ha fatto sorridere e riflettere. E lo farà ancora", il pensiero della sindaca di Torino Chiara Appendino. "Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. Roma non lo dimenticherà mai", il messaggio della sindaca Virginia Raggi.

"Gigi era davvero un talento immenso, capace di unire, in un sorriso speciale, il nostro Paese" è il tweet del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. - "Con Gigi Proietti scompare un grande protagonista della commedia italiana, un uomo di cinema e di teatro che ha vissuto intensamente la sua arte", così il ministro Dario Franceschini.