Primo Maggio: da Roma a Taranto la musica protesta e alza il volume sui diritti

IL CONCERTONE DI ROMA - A Roma, tra i tanti artisti che si alterneranno sul palco di piazza San Giovanni, a partire dalle 15 e fino a mezzanotte, ci saranno il rapper Rancore, reduce dall'esperienza sanremese, gli Ex-Otago, anche loro in arrivo dal Festival, il vincitore dell'ultimo X-Factor Anastasio, The Zen Circus, Ghemon, Omar Pedrini. Il clou della manifestazione poi vedrà esibirsi nell'ordine: l'ex Oasis Noel Gallagher con i suoi Hugh Flying Birds (unico straniero in cartellone), Carl Brave, Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo, Daniele Silvestri (con nuovamente la presenza di Rancore per il brano "Argentovivo"), Achille Lauro (anche lui da Sanremo e al secondo Concertone consecutivo), Gazzelle, Subsonica, Ghali, Motta, Negrita. Chiuderà la maratona musicale l'Orchestraccia. Bissano la conduzione, dopo l'anno scorso, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi.



LA POLEMICA SULLA PRESENZA FEMMINILE - La vigilia del Concertone è stata caratterizzata dalla polemica sulla esigua presenza nel cast di artiste donne. E' proprio Ambra a voler rispondere. "I problemi sono altri, il male è altrove - dice l'attrice -. Io non mi sento offesa, questa è la radiografia della situazione discografica italiana. In hit parade le donne sono due nelle prime venti posizioni, dunque il problema è a monte. Invece di contare il numero delle artiste donne, perché non parliamo del diritto ad avere lo stesso salario degli uomini, della possibilità di lavorare e fare carriera anche con un figlio?. Mi incazzo - prosegue - ma spero davvero che questa non diventi la polemica del giorno. Il Primo maggio non è responsabile di quello che succede nella discografia, ma se è stato rilevato un problema, cerchiamo di risolverlo per il prossimo anno. Evidentemente finora non è stato fatto molto". Ambra ha voluto che il suo compenso fosse destinato a far ripartire una vita messa a dura prova, quella di Silvia Antonioli. Tra gli ospiti non cantanti, giusto in tema di quote rosa, è attesa anche Mara Venier che ha accettato l'invito di Ambra.