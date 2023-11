Primavera Sound, da Lana del Rey a Liberato per l'edizione 2024

La lineup della prossima edizione del Primavera Sound ci mette ancora una volta di fronte all'impegno per l'uguaglianza (42,36% di donne, 42,36% di uomini e 15,28% di progetti misti), un segno distintivo del festival fin dalla storica edizione del 2019, che per la prima volta ha bilanciato la gender distribution. Lana del Rey e SZA saranno headliner del 2024. La prima, affermata come grande cronista della musica americana; la seconda, un talento generazionale che ha superato i limiti dell'R&B, offrirà il suo primo show in Spagna. "Girls to the front!", come invocava Kathleen Hanna all'inizio degli anni '90 durante suoi concerti. Anche lei e la sua band, le Bikini Kill, saranno presenti al festival.

I nomi in cartellone

Sul palco torneranno i Pulp di Jarvis Cocker, i Vampire Weekend si riuniranno al pubblico con cui sono cresciuti sedici anni dopo la loro prima e unica esibizione al Parc del Fòrum, ci saranno The National, PJ Harvey, Justice, FKA twigs, Deftones, Charli XCX. Al Primavera Sound 2024, suoni di ogni tipo e natura, provenienti da ogni direzione, coesisteranno. Dal pop vintage dei The Lemon Twigs o il black metal estremo dei Wiegedood al jazz versatile dei BADBADNOTGOOD. E ancora il reggaeton delle origini di DJ Playero, passando per il post-hardcore dei Lisabö, l'hip-hop controcorrente di Billy Woods e la dance giamaicana di Channel One. Tanti i nomi importanti, da Monolake, agli American Football, da Arca a Peggy Gou. Per non parlare dell'italiano Liberato, o dei Dogstar di Keanu Reeves passando per Freddie Gibbs & Madlib, Beth Gibbons e William Basinski. Non da ultimi Shellac, Yo La Tengo, Arab Strap.