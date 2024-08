Povia è stato "cacciato" dalla festa patronale a cui avrebbe dovuto prendere parte a Nichelino, in provincia di Torino. "Idee inaccettabili", spiega il sindaco. E scoppia il caso politico. "Concerto annullato numero 40", racconta il cantante in un video-sfogo su Facebook, "non per fare polemica", come afferma lui stesso, ma per spiegare l'accaduto e sottolineare la sua posizione a riguardo: "Non voglio fare polemica, sono una persona normale e per bene: ho la coscienza pulita o per lo meno, meno sporca di tanti altri. Soffro ma non soffro in silenzio". E sui social scoppia la polemica sulla cancellazione.