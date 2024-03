A confermarlo è stato lo stesso produttore, il leggendario Jerry Bruckheimer che, parlando del futuro di un paio dei suoi franchise di successo, "Top Gun" e "Pirati dei Caraibi" appunto, all'americano ComicBook.com ha detto: "con Top Gun hai un attore iconico e brillante. E quanti film fa prima di Top Gun, non posso dirtelo. Riavvieremo Pirati, quindi è più facile perché non devi aspettare certi attori”.

Se Bruckheimer quindi non sembra intenzionato, a breve, ad "aspettare" i tanti impegni di Tom Cruise per un reboot di "Top Gun", per "Pirati", la squadra della Disney pare essere intenzionata ad iniziare da zero. A cominciare dal cast.

La Disney alla ricerca di nuove idee Sono passati quasi sette anni dall'uscita nelle sale dell'ultimo film "Pirati dei Caraibi" e la Disney è ancora alla ricerca di nuove idee per cavalcare il franchise di grande successo. Secondo quanto riferito, ci sono state molte proposte, compreso un film tutto al femminile, con Margot Robbie nel ruolo principale e un piano per riportare nel cast il Jack Sparrow di Johnny Depp. Allo stato attuale, tuttavia, sembra che il piano per un nuovo film della saga stia procedendo verso una fase di riavvio totale, ricominciando da capo con nuove idee e nuovi personaggi.

Quale direzione prenderà questo nuovo inizio è ancora un punto di domanda. Un film con Margot Robbie non può essere ancora del tutto escluso, anche se, l'enorme successo di "Barbie" ha reso le cose più complicate. Quel che è certo è che ci saranno grandi cambiamenti.

Poco tempo fa il creatore di "The Last of Us", Craig Mazin, si è messo al lavoro su una storia per i nuovi "Pirati" insieme allo sceneggiatore originale Ted Elliot. Il progetto però è stato sospeso a causa degli scioperi dell'anno scorso, ma Mazin ha detto al LA Times che la loro sceneggiatura era molto strana e che alla Disney sembrava piacere.

"L'abbiamo lanciato e abbiamo pensato che non nessuno ci avrebbe creduto... era troppo strano. E invece ci hanno creduto! E poi abbiamo scritto una sceneggiatura fantastica ma c'è stato lo sciopero e adesso tutti stanno aspettando il seguito...", ha spiegato Mazin.