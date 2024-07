Addio a Pino D'Angiò, a Pompei i funerali del cantautore | Il figlio: "In te ho visto la forza di cento uomini"

Poi Francesco ha voluto raccontare un aneddoto sul padre. "Avevo 9 o 10 anni, mi facesti leggere uno scritto di Sant’Agostino - ha detto -. All'inizio non capii, oggi invece è tutto più chiaro". "La morte non è niente, sono solo passato dall’altra parte. E' come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro, lo siamo ancora - recita il testo di uno dei padri della Chiesa -. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare, parlami con lo stesso modo affettuoso che hai sempre usato, non cambiare tono di voce. Non assumere un’aria solenne o triste, continua a ridere di ciò che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme, il mio nome sia sempre la parola familiare di prima, pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza, la nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. E' la stessa di prima c’è una continuità che non si spezza. Non sono lontano, sono dalla tua parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace". E poi ha concluso: "Faremo in modo che sia così. Ciao papà".