Pijamaparty tra caos e psichedelia: con "Pie" riportano in auge gli anni 90

S'intitola "Pie" il nuovo singolo e video del quintetto toscano pijamaparty, in uscita venerdì 25 gennaio con il debut album "Ca$h Machine". Un ritmo ossessivo in levare e un organo che serpeggia tra basso e batteria, mettono subito a fuoco la dichiarazione d'appartenenza verso l'immaginario sonoro dei "gloriosi" Anni 90. Tgcom24 vi offre in anteprima il video del brano.