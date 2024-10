Cosa rappresenta per te Rocky, era un tuo mito da bambino?

La sua storia la conoscono tutti, è un ragazzo di periferia che non ha soldi in tasca e ha la passione per la boxe e per vivere fa lo spaccaossa, ma ha l'animo buono e gli viene difficile fare il duro. La cosa più bella è che combatte partendo da una piccola palestra e arriva a sfidare il campione del mondo, che non ha mai perso, e riesce a non cadere giù. C'è un messaggio bellissimo: non bisogna mai abbattersi. Non vince, ma non va nemmeno al tappeto. Si riscatta con l'amore, la sua vittoria più grande è Adriana.