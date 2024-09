“Piece By Piece” arriva subito dopo la collaborazione tra Pharrell e il gruppo Lego per il nuovo set "Over the Moon" – una navetta spaziale con un tettuccio dorato e un vibrante getto di colori. Il set Lego "Over the Moon" presenta la più ampia gamma di tonalità di pelle per i personaggi inclusi in un prodotto del marchio, con un totale di sette tonalità.