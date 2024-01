Per Victoria De Angelis dei Maneskin vacanze al sole tra baci, feste e nudi

Durante il soggiorno alle Maldive la musicista non si fa mancare niente: tramonti in barca con la sua dolce metà, feste sulla spiaggia, snorkeling, passeggiate nella natura incontaminata e gli immancabili scatti in topless. L'unica cosa che manca, almeno per ora è la carnagione dorata. "Quasi abbronzata", commenta lei ironica a margine dell'album delle vacanze. Dopo le vacanze ad alta quota con il resto del gruppo, a inizio anno, la De Angelis ha continuato il suo meritato periodo di relax sotto il sole dell'Oceano Indiano per ricaricare le batterie e ripartire più grintosa che mai.

I Maneskin si prendono una pausa

Il 2024 sarà infatti un anno importante per i Maneskin. Dopo il termine del tour mondiale che ha registrato il sold out in vari stadi, tra cui San Siro e lo Stadio Olimpico di Roma, per il 2024 Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno deciso di prendersi una pausa. Un riposo meritato per la band italiana, che non si è più fermata da quando ha vinto il Festival di Sanremo nel 2021. Da lì, i Maneskin hanno conquistato anche l’Eurovision e poi hanno continuato a fare concerti e a lavorare in studio per il loro album RUSH!. Al momento non si sa ancora a quali progetti si dedicheranno i componenti della band. Damiano potrebbe scrivere delle nuove canzoni e proverà a lanciarsi come solista, mentre la bassista Victoria potrebbe sfruttare il tempo per dedicarsi alla sua passione per la musica elettronica.