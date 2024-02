Per la "Fashion Week" il JustMe diventa il cuore pulsante delle serate milanesi

In occasione della "Milano Fashion Week" ad animare il divertimento dal tramonto all'alba ci penserà il "JustMe", locale situato ai piedi della Torre Branca e immerso in un giardino di 2.500 mq, tra cocktail di estrosi bartender, squisite cene gourmet e party dinner al ritmo di musica.

Un momento di relax e distensione nel crescente fermento di una città che si prepara a svelare al mondo i look e nuovi outfit del prossimo autunno/inverno, si accende l’entusiasmo del pubblico che ruota intorno alle grandi firme con il desiderio di festeggiare il successo delle passerelle e rendere omaggio alla Milano Fashion Week più glamour di sempre.

Ufficio stampa

"JustMe" è tra le mete più ambite del jet set internazionale, luogo dove il lusso diventa comfort, particolarmente apprezzato per l’eccellenza del servizio e lo stile distintivo di intrattenimento con DJ set e artisti di fama mondiale. Per tutta la durata della Fashion Week il locale diventa il cuore pulsante delle serate milanesi: un percorso multisensoriale che va dall’aperitivo all’after dinner, con la possibilità di gustare le proposte culinarie di Antonio Zingrillo, chef eclettico che insieme a una raffinata selezione di piatti della tradizione italiana come i Ravioli al Tartufo, presenta anche gustose rivisitazioni come la Carbonara di Granchio e innovativi abbinamenti fusion di ispirazione orientale. Qui la cena diventa il momento più piacevole per prepararsi a vivere una notte danzante carica di energia e giovialità, ammirando la volta stellata del cielo di Milano.

In occasione della "Milano Fashion Week", special guest di fama internazionale alla consolle di "JustMe" saranno:

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO: CRISTINA TOSIO

SABATO 24 FEBBRAIO: NICKY ROMERO

DOMENICA 25 FEBBRAIO: BRETTYBOO