I singoli e l'esperienza cinematografica

I Pearl Jam hanno inizialmente preparato il pubblico per “Dark Matter” con l’omonima title track uscita il 15 febbraio. Il brano è salito al primo posto della Mainstream Rock Airplay Chart di Billboard, dove è rimasto per tre settimane, conquistando la prima posizione della band in questa classifica dal 1998. Ha raggiunto anche il primo posto della Billboard Rock & Alternative Airplay Chart. Il disco è stato anticipato anche dai brani “Running”e “Wreckage” (uscita due giorni prima dell'album). Nella stessa settimana d'uscita del disco inoltre, il progetto discografico è stato protagonista di una listening experience al cinema, un’anteprima globale in oltre 45 paesi, tra cui l’Italia. “Pearl Jam - Dark Matter - Global Theatrical Experience - One Night Only” è stato un immenso successo, con molti cinema sold out che hanno offerto proiezioni bis.