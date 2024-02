Con l’annuncio dell’album, i Pearl Jam svelano anche l’intera tracklist, composta da 11 tracce, tra cui il singolo uscito oggi “Dark Matter”. Dopo una lunga attesa la band è tornata in grande stile con un brano dalle forti sonorità rock, anticipato da un post su Instagram dedicato ai diversi commenti lasciati alla band dai fan di tutto il mondo che richiedevano a gran voce l’uscita del nuovo singolo. Il brano si apre con un giro di batteria a cui segue subito la chitarra elettrica, prima che la voce di Eddie Vedder conquisti la scena e detti l’intonazione e lo stile del brano. In chiusura, non manca l’assolo di chitarra tipico del sound della band.

Il nuovo album e il tour

Si è iniziato a parlare del nuovo disco dei Pearl Jam già da un anno abbondante. In un'intervista a Classic Rock, il chitarrista Mike McCready aveva rivelato: "Sarà un disco molto più heavy di quel che vi aspettate. Andrew ci ha spinti a suonare duri e al tempo melodici come non facevamo da molto tempo a questa parte. Nella batteria di Matt Cameron ci sento elementi riconducibili a ciò che ha fatto al tempo con i Soundgarden". Presentato alcune settimane fa al Troubadour di Los Angeles, per Eddie Vedder "è il nostro disco migliore e non è un’iperbole". Ora ci si aspetta anche un nuovo tour per presentare l'album. Per il momento il gruppo, sui propri canali ufficiali, ha annunciato solo tre date sparse tra fine primavera ed estate, in California, Spagna e Portogallo.