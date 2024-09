Patti Scialfa ha un tumore del sangue: ecco perché la moglie di Bruce Springsteen non va più in tour con lui

Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen, è anche corista della E Street Band dal 1984. La donna ha rivelato il motivo per cui non è stata più sul palco con la band durante gli ultimi tour: ha un tumore del sangue che le è stato diagnosticato nel 2018. Lo ha rivelato nel documentario "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band” che è stato presentato al Toronto International Film Festival.