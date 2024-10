Arriva al cinema "Parthenope", ecco una clip in esclusiva del nuovo film di Paolo Sorrentino

Dopo essere stato presentato a Cannes 2024, il film dal 25 ottobre sarà distribuito nelle sale in sole 500 copie. Con "Parthenope", Paolo Sorrentino torna a esplorare la sua Napoli. "Non ho paura di essere sentimentale", ha dichiarato il regista durante la conferenza stampa di presentazione del film. Napoli è, senza dubbio, la protagonista della pellicola del cineasta partenopeo, che affronta il complesso rapporto di amore e odio con la città attraverso una prospettiva femminile. Non è un caso che, per questo suo decimo film, Sorrentino scelga come protagonista una donna: "È il primo film con una figura femminile al centro, finalmente. Dopo nove film con protagonisti maschili, era necessario un cambiamento, almeno per non annoiarsi", ha affermato. "Apparentemente ambizioso, ma in realtà semplice, 'Parthenope' è un film epico e sentimentale che racconta le tappe della vita".