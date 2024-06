Parte il tour di Max Pezzali, città in festa con la parata

Parte il primo tour negli stadi di Max Pezzali a partire da domenica 9 giugno, allo Stadio Nereo Rocco, la data zero di Trieste del Max Forever (Hits Only). In ogni città toccata dal tour verrà allestita, il giorno prima del concerto, una speciale parata con una banda di musicisti e sbandieratori muniti di colorate pettorine brandizzate che suoneranno le più note canzoni di Max Pezzali. La stessa banda sarà protagonista sul palco come parte integrante dello show.