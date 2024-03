Paolo Hendel esorcizza i mali del mondo in "Niente panico!": "Riderci non li risolve ma almeno si dorme meglio"

Un viaggio comico tra paure pubbliche e paure private. Tra un futuro sempre più traballante e un presente che tira brutti scherzi, con la nostra fragilità di fronte alle pandemie e la rinnovata minaccia della terza guerra mondiale. Ancora una volta ridere di tutto questo è l’antidoto più efficace contro le tante paure di questa nostra non facile epoca. "Ridere fa bene alla salute - dice Hendel -. Le cose, ahimè, non cambiano ma la sera si dorme un po' meglio". Lo spettacolo è ispirato a Sergio Staino, scomparso a ottobre .

Tgcom24

Paolo Hendel del vignettista e voce critica della sinistra ("Troppo poco ascoltato!") è stato grande amico nonché una delle persone che gli sono rimaste più vicine fino all'ultimo. "Nello spettacolo racconto a un amico in un letto d'ospedale le novità del mondo - spiega -. Staino è stato dieci mesi in ospedale. In scena il mio amico guarisce e torna a casa, nella realtà purtroppo Sergio non ce l'ha fatta".

In questo nuovo monologo Hendel si trova a fare i conti con una fase della sua vita in cui i motivi privati di ansia vanno a braccetto con un’epoca nella quale anche il meteo, con il disastro ambientale in corso, è causa continua di ansie e di paure. "Ho iniziato questo gioco di fare il comico soprattutto per ridere di me stesso ed esorcizzare le cose brutte che mi fanno paura - dice -. In 'Niente panico!' faccio i conti con i tanti motivi di ansia di questo bel periodo". "Niente panico!" è il terzo spettacolo in cui Hendel collabora con Gioele Dix per la regia mentre la collaborazione con Marco Vicari, co-autore, prosegue ormai da dieci anni. "Sono stato fortunato ad avere trovato Gioele come regista, che mi ha cambiato la vita e il rapporto con il teatro - sottolinea Hendel -. Se costruisci un gioco comico non basta un bravo regista, ma uno con cui avere una condivisione".

"In questo nuovo spettacolo, pensato da Paolo Hendel con Marco Vicari, suo indispensabile complice nell’ideazione e nella scrittura, si affronta con coraggio e un pizzico di sana spavalderia il tema della paura, sia essa individuale che collettiva - aggiunge Dix -. È un ironico viaggio a zig-zag fra le ansie personali sulla nostra salute e le catastrofi planetarie che ci guastano severamente l’umore. Ma 'Niente panico!' è anche il racconto, ricco di riflessioni ed emozioni, di un’amicizia speciale e del destino al quale va incontro chi si fa carico della cura di persone in difficoltà: tante apprensioni, altrettante speranze, per un esito sempre incerto".