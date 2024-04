Paolo Belli annulla il tour per la malattia della moglie

Paolo Belli ha deciso di prendersi una pausa per stare accanto alla moglie Deanna, recentemente operata d'urgenza a causa di una grave malattia. "Siamo sposati da quarant’anni, più tre anni di fidanzamento. Lei è come se fosse una mia gamba, se non ci fosse non riuscirei a tenermi in piedi. Deanna è tutto per me", ha fatto sapere il cantautore e conduttore agli amici.