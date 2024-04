Paolo Belli, confermata la tournée estiva a partire da giugno

Dopo la notizia dello stop del tour teatrale "Pur di fare commedia" di Paolo Belli per stare vicino alla compagna, gravemente malata , l'artista sottolinea che sono rinviati solo gli impegni previsti per il mese di aprile e maggio.

Tgcom24

La smentita "A seguito della nota stampa da noi inviata e pubblicata via social - si legge nella nota della PB Produzioni - purtroppo abbiamo assistito impotenti al diffondersi incontrollato di notizie non autorizzate né verificate riguardanti non solo la sfera privata dell’artista, ma anche quella professionale, per le quali, peraltro, ci riserviamo di tutelarci nelle sedi competenti. Inutile dire che la cosa ci ha colpiti negativamente sia a livello umano che professionale".

Paolo Belli non ha rilasciato dichiarazioni E si precisa che Paolo Belli non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa e i "virgolettati riportati su alcuni organi di stampa non risultano in alcun modo veritieri né riconducibili a dichiarazioni di Paolo Belli, e pertanto l’uso che ne è stato fatto è da ritenersi improprio, oltre che illecito".